Назван лучший футболист XXI века

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo.

На втором месте расположился форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Третьим стал бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста. Четвертое место занял полузащитник Хави. Пятым стал экс-хавбек сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо.

Лионель Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча». В составе «Барселоны» он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Со сборной Аргентины форвард стал чемпионом мира.