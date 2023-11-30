Назван лучший футболист XXI века

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo.
На втором месте расположился форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Третьим стал бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста. Четвертое место занял полузащитник Хави. Пятым стал экс-хавбек сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо.
Лионель Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча». В составе «Барселоны» он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Со сборной Аргентины форвард стал чемпионом мира.
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