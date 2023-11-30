Выборы президента в Петербурге пройдут с использованием новой технологии

На избирательных участках Северной столицы будет использоваться технология электронной подписи.

Как заявил глава города Александр Беглов, такая практика будет применена впервые на выборах.

«Мы впервые в Санкт-Петербурге вводим электронную подпись. Это тоже очень важно. Информационную систему, списки избирателей. Чтобы не ходить там по книжкам, а избиратель пришел, нашел себя, электронно подписал документ. Все комфортно. Как для пожилых людей, так и для молодежи. Она любит какие-то креативные вещи — и мы всячески предоставим, — цитирует Беглова «Фонтанка».