За год в Ленобласти произошло более 15 тысяч ДТП, в которых пострадали дети

Госавтоинспекция озвучила статистику дорожно-транспортных происшествий в Ленобласти за 11 месяцев 2023 года.
Данные Госавтоинспекции 30 ноября приводит ТАСС.
«В период с января по октябрь 2023 года зарегистрировано 15 092 ДТП с участием детей. Абсолютное большинство происшествий произошло по причине нарушения ПДД водителями — 81% случаев. 64% всех жертв ДТП в возрасте до 16 лет — это дети-пассажиры. При том, что количество автоаварий с их участием составляет менее половины от всех ДТП с пострадавшими детьми — 41%»
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