Яндекс расширит парк роботов-курьеров и начнет сдавать их в аренду

Компания «Яндекс» в 2024 году планирует увеличить собственный парк доставочных роботов с 130 до 260 единиц.

Как поделились в компании, также будет запущена услуга аренды роботов-курьеров для сторонних компаний по модели «последняя миля» — для доставки товаров конечным потребителям.

«Яндекс» возьмёт на себя техническую поддержку арендованных роботов и их гарантийное обслуживание.

Сейчас компания обсуждает внедрение роботов для доставки товаров с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания. Около 15 роботов-доставщиков достаточно, чтобы доставлять еду и продукты в жилом районе с населением в пять тысяч человек, — рассказали в пресс-службе IT-гиганта Интерфакс.

Такое сотрудничество позволит расширить использование инновационных решений для логистики и доставки товаров в российских городах, указывают в компании.