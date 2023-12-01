В Ленобласти запустили сайт для участников СВО и их семей

Ленобласть запустила сайт Защитник47.рф, на котором собрана вся информация для участников спецоперации и их семей.

На сайте можно узнать о выплатах, льготах, получении земельного участка и более 60 региональных мерах поддержки, а также найти ответы на интересующие вопросы. Кроме того, подать заявку на заключение контракта о прохождении военной службы.

Подробнее можно узнать по номерам 147 или 8(800)4441147.