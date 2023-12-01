Дрозденко: чёткое соблюдение всех антикоррупционных требований – уже дает результат

О результатах работы по антикоррупционному направлению доложил комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.

«В антикоррупционной деятельности нам важна оценка жителями области того, как мы снижаем коррупцию. Опросы показывают позитивную оценку, мы считаем её авансом. Динамика есть, и это – результат слаженной работы всех органов исполнительной, муниципальной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Проверки уровня доходов и расходов чиновников ― эта кропотливая, ежедневная, казалось бы, техническая работа, которая приносит свои плоды», – сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, что 9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.

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