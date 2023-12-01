Прошедшая осень в Петербурге стала одной из самых дождливых за историю наблюдений

Количество дождей, выпавших на Северную столицу в октябре и ноябре, — запредельное.

Как рассказал синоптик Александр Колесов, в октябре в Петербурге выпало 203% от нормы осадков, а в ноябре — 155%. Метеоролог отмечает, что минувшая осень стала одно из самых ненастных за всю историю наблюдений, заняв 4-е место.

Но тут снова надо учесть, что в связи с похолоданием с середины ноября 2023 года все осадки выпадали уже в виде снега. А в 1984 и 2012 году в конце ноября снега было очень мало, и все осадки шли в виде дождя, — отметил синоптик в своем Телеграм-канале.