Юные жители Енакиево приехали на отдых в Ленинградскую область

Почти 100 ребят проведут предновогоднюю пору в детском центре «Маяк» в Гатчинском районе.

Группа почти из 100 детей прибыла из подшефного Ленобласти города Енакиево в поселок Вырица. Ребята будут на отдыха около трех недель в местном лагере «Маяк».

Об этом рассказали в Комитет образования Ленинградской области.

«Лагерь встретил детей зимней сменой «Территория волшебства». Отдыхать в одном из лучших лагерей Ленобласти ребята будут три недели. Их ждёт увлекательная программа: конкурсы, викторины, мастер-классы, фотоквест, конкурс видеороликов, интеллектуальные шоу и турниры, спортивные состязания, дискотеки и творческие концерты, а также зимняя спартакиада.