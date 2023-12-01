Россиянам объяснили, как оплатить имущественные налоги

1 декабря — последний день оплаты налогов. Если просрочить платеж, начнется начисление пени.

До 1 декабря необходимо оплатить налоги на недвижимость и транспортные средства за 2022 год. Проверить начисления можно в налоговых уведомлениях на сайте Госуслуг.

Налоги взимаются с собственников квартир, домов, гаражей, земельных участков и другого имущества.

В случае неуплаты или просрочки будут начислены пени, а также возможно принудительное взыскание.

Как проверить начисления:

на Госуслугах;

в личном кабинете налогоплательщика (необходимо завести);

бумажное уведомление по почте.