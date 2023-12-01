Россиянам назвали главное условие получения бесплатной визы для въезда на Шри-Ланку

Эксперты АТОР разъяснили, в каких случаях российские туристы могут претендовать на бесплатную визу при поездке на Шри-Ланку.

Ранее сообщалось об отмене сборов за визу как при ее оформлении заранее онлайн, так и по прилёту в аэропорты Шри-Ланку. Однако, согласно данным российского посольства и туроператоров, это касается только электронных виз (ETA), оформленных еще до вылета из России, пишет АТОР.

При обращении за визой уже в аэропорту Шри-Ланки взимается плата в размере 60 долларов с человека. Иногда этот сбор отменяют из-за путаницы в инструкциях персонала в первые дни после введения новых правил.

Таким образом, право на бесплатную визу имеют российские туристы, оформившие электронное разрешение на въезд в Шри-Ланку до начала поездки.