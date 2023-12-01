В Кингисеппе в День района после проведенного благоустройства открыли новый бульвар

Октябрьский бульвар открыли в день празднования 96-летия Кингисеппского района.

«По всероссийскому конкурсу Минстроя России сделали первый этап благоустройства Октябрьского бульвара, который сегодня открываем вместе с жителями. От всей души поздравляю кингисеппцев с праздником, желаю процветания, здоровья и счастливых дней», — отметил на праздничном открытии территории зампредседателя областного Правительства Евгений Барановский.

Проект благоустройства бульвара в Кингисеппе победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году. В его разработку были вовлечены как профильные специалисты, так и жители города.

В 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 116 общественных пространств. Работы пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», список доступен по ссылке.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей. На 91 из них работы уже завершены.