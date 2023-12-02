В Ленобласти в первый день зимы поженились более 50 пар

В Ленобласти в первый день календарной зимы, 1 декабря, официально оформили свои отношения более 50, сообщили в ЗАГСе.

Сотрудники ЗАГС поздравили новобрачных с созданием семьи и поделились кадрами счастливых молодоженов из Кировского района.

Фото: управление ЗАГС Ленинградской области Фото: управление ЗАГС Ленинградской области Фото: управление ЗАГС Ленинградской области

Фото: управление ЗАГС Ленинградской области