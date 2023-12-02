В Ленобласти в первый день зимы поженились более 50 пар

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти в первый день календарной зимы, 1 декабря, официально оформили свои отношения более 50, сообщили в ЗАГСе.

Сотрудники ЗАГС поздравили новобрачных с созданием семьи и поделились кадрами счастливых молодоженов из Кировского района.

В Ленобласти в первый день зимы поженились более 50 пар молодожены, Ленобласть, ЗАГСФото: управление ЗАГС Ленинградской области
В Ленобласти в первый день зимы поженились более 50 пар молодожены, Ленобласть, ЗАГСФото: управление ЗАГС Ленинградской области
В Ленобласти в первый день зимы поженились более 50 пар молодожены, Ленобласть, ЗАГСФото: управление ЗАГС Ленинградской области
Фото: управление ЗАГС Ленинградской области

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В Ленобласти в первый день зимы поженились более 50 пар молодожены, Ленобласть, ЗАГС
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