В Ленобласти в первый день зимы поженились более 50 пар

В Ленобласти в первый день календарной зимы, 1 декабря, официально оформили свои отношения более 50, сообщили в ЗАГСе.
Сотрудники ЗАГС поздравили новобрачных с созданием семьи и поделились кадрами счастливых молодоженов из Кировского района.
Фото: управление ЗАГС Ленинградской области
Фото: управление ЗАГС Ленинградской области
Фото: управление ЗАГС Ленинградской области
Фото: управление ЗАГС Ленинградской области
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