Юрист объяснила, у кого из россиян уменьшатся зарплаты из-за новогодних праздников

У тех граждан, кто получает фиксированные выплаты (оклад) от работодателей, доходы останутся на прежнем уровне. В остальных случаях праздники наверняка скажутся на уровне заработка.

Об этом рассказала юрист Мария Ярмуш

У тех, кто получает фиксированный оклад и будет отдыхать в праздничные дни, размер заработной платы сохранится и никак не уменьшится. Они получат такую же зарплату, какую получали всегда, — заявила эксперт.

При этом Ярмуш акцентирует внимание на том, что сотрудникам, которых заставляют работать во время праздников, должны оплачивать выход в двойном размере или предоставлять отгулы.