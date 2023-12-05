Юрист объяснила, у кого из россиян уменьшатся зарплаты из-за новогодних праздников

Автор: Анастасия Щербакова
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У тех граждан, кто получает фиксированные выплаты (оклад) от работодателей, доходы останутся на прежнем уровне. В остальных случаях праздники наверняка скажутся на уровне заработка.

Об этом рассказала юрист Мария Ярмуш

У тех, кто получает фиксированный оклад и будет отдыхать в праздничные дни, размер заработной платы сохранится и никак не уменьшится. Они получат такую же зарплату, какую получали всегда, — заявила эксперт.

При этом Ярмуш акцентирует внимание на том, что сотрудникам, которых заставляют  работать во время праздников, должны оплачивать выход в двойном размере или предоставлять отгулы.

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