В Петербурге появились лжепарковщики: после их платных услуг водителям придется оплатить и штраф

На Лиговском проспекте выявлена незаконная платная парковка.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга зафиксировал факт незаконного предпринимательства на Лиговском проспекте, д. 11, напротив БКЗ «Октябрьский».

Там люди в жилетах за деньги предлагают припарковать автомобили посетителей концертного зала на расширенном тротуаре. Однако парковка на тротуаре и вдоль проезжей части в этом месте запрещена соответствующими дорожными знаками.

В комитете отмечают, что «парковщики» не являются сотрудниками ведомства, а их деятельность незаконна, пишет «Фонтанка». Штраф за парковку в зоне действия знака 3.27 с табличкой 8.24 составляет 3 тыс. рублей.

Данная информация уже передана в правоохранительные органы, проверка продолжается. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и не попадаться на уловки мошенников.