Николас Кейдж объявил о скором завершении карьеры

Голливудская звезда намерен сняться максимум еще в 4 фильмах.
Американский актер Николас Кейдж заявил, что намерен завершить карьеру в кино. Знаменитость признается, что уже устал от ролей и хочет посвятить остаток жизни семье.
Я чувствую, что сказал то, что должен был сказать в кино. Я думаю, что я сделал все возможное… Я хочу попрощаться на высокой ноте <… > Возможно, меня хватит еще на три или четыре фильма, — заявил Кейдж.
Вам будет интересно
Эксперты АТОР разъяснили, в каких случаях российские туристы могут претендовать на бесплатную визу при поездке на Шри-Ланку. Ранее сообщалось об отмене...
01.12.2023 152