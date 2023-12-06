Николас Кейдж объявил о скором завершении карьеры

Голливудская звезда намерен сняться максимум еще в 4 фильмах.

Американский актер Николас Кейдж заявил, что намерен завершить карьеру в кино. Знаменитость признается, что уже устал от ролей и хочет посвятить остаток жизни семье.

Я чувствую, что сказал то, что должен был сказать в кино. Я думаю, что я сделал все возможное… Я хочу попрощаться на высокой ноте <… > Возможно, меня хватит еще на три или четыре фильма, — заявил Кейдж.