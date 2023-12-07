В Бокситогорске и Гатчине перепрофилировали больничные отделения под COVID-19

В Ленобласти растет заболеваемость коронавирусом, но не критично, отметили в комздраве региона.

По состоянию на 4 декабря, развернуто 138 коек для пациентов с COVID-19 в Лужской, Киришской, Гатчинской, Кировской и Бокситогорской межрайонных больницах. В основном койки выделены в инфекционных отделениях. С конца прошлой недели перепрофилированы в «ковидные» отделения в Бокситогорске и Гатчине.

В стационарах сейчас находятся 84 пациента, в том числе 13 детей.

В комздраве добавили, что всего в регионе подтвержден 265 481 случай, из них 413 — за последние сутки.