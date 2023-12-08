Что петербуржцы чаще всего смотрели осенью 2023. Аналитика

Аналитики компании МТС и онлайн-кинотеатра, входящего в ее экосистему, выяснили какие сериалы были наиболее популярны среди жителей Петербурга этой осенью.

Согласно результатам исследования, привычки петербуржцев и жителей Ленобласти в отношении просмотра видеоконтента изменились с наступлением холодного времени года. Общее время, потраченное на просмотр, увеличилось на 6% по сравнению с летом, а продолжительность просмотра на телевизорах и десктопных устройствах (компьютеры, ноутбуки) выросла на 11%. Эти данные указывают на то, что с приходом холодов жители Петербурга проводят больше времени дома за просмотром фильмов и сериалов.

Список сериалов, которые чаще всего смотрели в Петербурге с 1 сентября по 30 ноября 2023 года: