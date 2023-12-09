На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 9 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 22 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 57,121,168,177 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от снега и грязи;
- км 132-207 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, аварийно-восстановительные работы на линии наружного освещения (проводит ООО «ЭнергоПромИнвест»).
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от снега и грязи.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка сигнальных столбиков, буферов и дорожных знаков от снега и грязи;
- км 0-37+ транспортные развязки км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега из-под барьерного ограждения;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 37-56 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков– Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 55-170 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, аварийно-восстановительные работы на линии наружного освещения (проводит ООО «ЭнергоПромИнвест»).