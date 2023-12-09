В Ленинградской области стали меньше умирать

Во время открытого пресс-клуба 8 декабря губернатор Александр Дрозденко сообщил, что процент смертности в регионе составляет 11,3 %.

«У нас никогда не было такой низкой смертности, за всю постсоветскую историю Ленобласти. А продолжительность жизни увеличилась до 75 лет. Хотелось бы до 85 лет, но и это уже неплохо», – рассказал Александр Дрозденко

По словам губернатора, здравоохранение в регионе – отрасль, на которую больше всего обращают внимание граждане. И недовольных больше, чем по другим сферам. Одна из проблем – нехватка кадров.