В Ленинградской области стали меньше умирать

Во время открытого пресс-клуба 8 декабря губернатор Александр Дрозденко сообщил, что процент смертности в регионе составляет 11,3 %.
«У нас никогда не было такой низкой смертности, за всю постсоветскую историю Ленобласти. А продолжительность жизни увеличилась до 75 лет. Хотелось бы до 85 лет, но и это уже неплохо», – рассказал Александр Дрозденко
По словам губернатора, здравоохранение в регионе – отрасль, на которую больше всего обращают внимание граждане. И недовольных больше, чем по другим сферам. Одна из проблем – нехватка кадров.
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08.12.2023 38