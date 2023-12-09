Уехавшая из России трехкратная чемпионка выиграла для Франции два золота на чемпионате Европы

Уехавшая из России 23-летняя пловчиха Анастасия Кирпичникова выиграла два золота на чемпионате Европы на короткой воде в составе сборной Франции.
Спортсменка завоевала медали на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем. О смене Анастасии Кирпичниковой спортивного гражданства стало известно 21 апреля.
На протяжении пяти лет спортсменка тренируется во Франции. Пловчиха имеет шансы принять участие в чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024 в составе европейской сборной. Анастасия Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира.
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