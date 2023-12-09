Ученые установили, сколько времени за смартфоном в день наносит тяжелый урон психике подростка

Корейские ученые исследовали более 40 тысяч подростков и выяснили, что использование смартфона более четырех часов в день связано с высоким уровнем стресса, нарушениями сна, депрессивными симптомами, употреблением психоактивных веществ и ожирением.

Исследование показывает, что для подростков максимально допустимое время ежедневного использования смартфона – четыре часа. Доля людей, превышающих эти нормы, постоянно растет.