Ученые установили, сколько времени за смартфоном в день наносит тяжелый урон психике подростка

Автор: Сергей Агутин
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Корейские ученые исследовали более 40 тысяч подростков и выяснили, что использование смартфона более четырех часов в день связано с высоким уровнем стресса, нарушениями сна, депрессивными симптомами, употреблением психоактивных веществ и ожирением.

Исследование показывает, что для подростков максимально допустимое время ежедневного использования смартфона – четыре часа. Доля людей, превышающих эти нормы, постоянно растет.

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26.06.2023 1822
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