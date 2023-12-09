Новорожденный умер, заснув рядом с матерью в Ленобласти

В полицию 9 декабря около 03:00 сообщили о происшествии в деревне Волосовского района. Из квартиры увезли тело младенца, который родился месяцем ранее. Следов насилия на его теле не зафиксировано.

По словам 31-летней матери, она накануне вечером положила ребенка в кровать рядом с собой. По предварительным данным, ночью женщина случайно придавила его, он задохнулся. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза.

Семью умершего мальчика в полиции характеризуют как благополучную. Мать и отчим ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.