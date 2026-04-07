Преступность в агломерации сократилась почти на четверть за январь и февраль.

За первые два месяца 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было зафиксировано 10 323 преступления, что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована в свежем отчете МВД РФ «Состояние преступности в России».

Так, в городе на Неве за указанный период было зарегистрировано 7 694 преступлений, в Ленобласти — 2 629. В процентном соотношении падение составило 23,9% и 20,1% соответственно, а общее сокращение преступности по агломерации достигло 23%.

Позитивная тенденция наблюдается в категории тяжких и особо тяжких преступлений. В Петербурге их число сократилось на 31,8% (до 2 467 случаев), в Ленинградской области — на 27,4% (до 825 случаев).

В целом же по России количество зарегистрированных преступлений снизилось на 17,7%, а особо тяжких — на 19,9%.