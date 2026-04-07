МВД отчиталось о снижении преступности в Петербурге и Ленобласти за первые 2 месяца 2026 года

МВД отчиталось о снижении преступности в Петербурге и Ленобласти за первые 2 месяца 2026 года

Преступность в агломерации сократилась почти на четверть за январь и февраль.

За первые два месяца 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было зафиксировано 10 323 преступления, что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована в свежем отчете МВД РФ «Состояние преступности в России».

Так, в городе на Неве за указанный период было зарегистрировано 7 694 преступлений, в Ленобласти — 2 629. В процентном соотношении падение составило 23,9% и 20,1% соответственно, а общее сокращение преступности по агломерации достигло 23%.

Позитивная тенденция наблюдается в категории тяжких и особо тяжких преступлений. В Петербурге их число сократилось на 31,8% (до 2 467 случаев), в Ленинградской области — на 27,4% (до 825 случаев).

В целом же по России количество зарегистрированных преступлений снизилось на 17,7%, а особо тяжких — на 19,9%. 

Вам будет интересно
В Петербурге молодой человек выпрыгнул с балкона 12 этажа, спасаясь от приятеля с ножом
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тело 25-летнего жителя Тверской области с ножевыми ранениями спины. Фото: ГУ МВД по...
07.04.2026
409

Новости Социум

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Вам будет интересно
Жители Ленобласти выбрали самые милые снимки будущих мам
В Ленинградской традиционно ко Дню беременных подведены итоги фотоконкурса «В ожидании чуда». Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба...
07.04.2026
127

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

07:45 03.04.2026

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

20:02 01.04.2026

В Ленинградской области началась активная уборка дорог
В Ленинградской области началась активная уборка дорог

12:10 06.04.2026

