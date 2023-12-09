Наличные пенсионерки из Колпино нашлись у внучки в Тосненском районе

В полицию 8 декабря обратилась 83-летняя жительница Колпино. Она обнаружила пропажу 55 тысяч рублей и полагала, что их унесла 36-летняя внучка. По словам пенсионерки, ранее родственница забрала у нее более 20 тысяч рублей.

Полицейские пришли к дому внуки на улице Калинина в Ульяновке Тосненского района. Известно, что в прошлом она привлекалась к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет двух иностранцев. И была наказана сотней часов обязательных работ.

Заведено уголовное дело о грабеже. Подозреваемая изолирована в камере.