Наличные пенсионерки из Колпино нашлись у внучки в Тосненском районе

В полицию 8 декабря обратилась 83-летняя жительница Колпино. Она обнаружила пропажу 55 тысяч рублей и полагала, что их унесла 36-летняя внучка. По словам пенсионерки, ранее родственница забрала у нее более 20 тысяч рублей.
Полицейские пришли к дому внуки на улице Калинина в Ульяновке Тосненского района. Известно, что в прошлом она привлекалась к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет двух иностранцев. И была наказана сотней часов обязательных работ.
Заведено уголовное дело о грабеже. Подозреваемая изолирована в камере.
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