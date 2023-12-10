Житель Петербурга признался в убийстве человека спустя 30 лет: преступник сам пришел к полицейским

Тяжкое преступление мужчина совершил еще в молодости и решил во всем признаться спустя много лет, не справившись с муками совести.

Стрельба на улице Рашпилевской в Петербурге в январе 1993 года обернулась гибелью человека. Неизвестный открыл огонь из боевого пистолета по автобусу. Раскрыть преступление тогда не удалось — стрелок не был найден.

Через30 лет следствие по этому делу возобновили — объявился виновный. Как пишет портал «78», в полицию позвонил 59-летний мужчина, который заявил, что тем стрелком был именно он.

Что именно вынудило мужчину во всем признаться спустя столько лет, неизвестно. Вероятно, преступника мучила совесть.