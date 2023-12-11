На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 11 декабря

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 22 (транспортная развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
  • км 57, 74, 80, 84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи;
  • подъезд к Выборгу №1 км 5-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок от снега и грязи.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.

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А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка сигнальных столбиков, буферов и дорожных знаков от снега и грязи;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.

Р-23 «Псков»:

  • км 55-170 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, аварийно-восстановительные работы на линии наружного освещения (проводит ООО «ЭнергоПромИнвест»).
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