Тормозить перед камерой, а затем разгоняться скоро будет бессмысленно: готовится новое правило

Минтранс подготовил проект изменений в ПДД, вводящих термин средняя скорость на дороге.
Главная цель нововведений — борьба с водителями, которые лишь создают видимость соблюдения скоростного режима, тормозя перед камерами фиксации. Определять нарушителей предлагается при помощи расчета средней скорости автомобилей.
Средняя скорость движения транспортного средства — значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка», — указано в документе.
Как именно хотят наказывать водителей за нарушение средней скорости, пока неизвестно.
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11.12.2023 61