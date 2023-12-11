Тормозить перед камерой, а затем разгоняться скоро будет бессмысленно: готовится новое правило

Минтранс подготовил проект изменений в ПДД, вводящих термин средняя скорость на дороге.

Главная цель нововведений — борьба с водителями, которые лишь создают видимость соблюдения скоростного режима, тормозя перед камерами фиксации. Определять нарушителей предлагается при помощи расчета средней скорости автомобилей.

Средняя скорость движения транспортного средства — значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка», — указано в документе.

Как именно хотят наказывать водителей за нарушение средней скорости, пока неизвестно.