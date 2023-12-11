«Я говорил, что я встану»: Костомаров впервые вышел на лед на коньках после тяжелого лечения — видео

Роман Костомаров продемонстрировал вдохновляющий пример силы духа и стремления к полному восстановлению после тяжелого лечения, которое обернулось для спортсмена ампутациями конечностей.
Фигурист Роман Костомаров впервые за долгое время вышел на лёд на коньках. Мотивирующее видео бывший олимпийский чемпион опубликовал в своих в социальных сетях.
Я говорил, что я встану на лед, — заявил Костомаров в ролике.
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