«Я говорил, что я встану»: Костомаров впервые вышел на лед на коньках после тяжелого лечения — видео

Роман Костомаров продемонстрировал вдохновляющий пример силы духа и стремления к полному восстановлению после тяжелого лечения, которое обернулось для спортсмена ампутациями конечностей.

Фигурист Роман Костомаров впервые за долгое время вышел на лёд на коньках. Мотивирующее видео бывший олимпийский чемпион опубликовал в своих в социальных сетях.

Я говорил, что я встану на лед, — заявил Костомаров в ролике.