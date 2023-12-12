Петербуржец перекрыл иномаркой движение трамваев, чтобы справить нужду

Вечером 11 декабря на Среднем проспекте Васильевского острова белый автомобиль марки KIA остановился на трамвайных путях. Из него вышел мужчина и, облокотившись на автомобиль, начал справлять нужду.

По предварительным данным, водитель мог находиться в состоянии опьянения. Очевидцы сняли происшествие на видео и сообщили о поведении мужчины по номеру 112.

Заявка о подозрительном автомобиле поступали в полицию. Правоохранители приехали на место, увидели припаркованную иномарку, но водителя рядом не было.