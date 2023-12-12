Кандидат в президенты США справил нужду в прямом эфире

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами забыл выключить микрофон и сходил в туалет в прямом эфире c несколькими публичными личностями и смутил американского предпринимателя Илона Маска.

Когда Рамасвами обнаружил, что его микрофон не выключен, он извинился перед участниками трансляции. «Надеюсь, тебе лучше», – обратился к нему Илон Маск. Кандидат на пост главы государства ответил, что чувствует себя отлично.

В тот момент прямой эфир слушало около 100 тысяч человек.