Кандидат в президенты США справил нужду в прямом эфире

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами забыл выключить микрофон и сходил в туалет в прямом эфире c несколькими публичными личностями и смутил американского предпринимателя Илона Маска.
Когда Рамасвами обнаружил, что его микрофон не выключен, он извинился перед участниками трансляции. «Надеюсь, тебе лучше», – обратился к нему Илон Маск. Кандидат на пост главы государства ответил, что чувствует себя отлично.
В тот момент прямой эфир слушало около 100 тысяч человек.
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30.08.2023 1449