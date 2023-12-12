Иностранца жестоко избили и ограбили в Гатчинском районе. Мужчину в крови заметили прохожие

Полиция Гатчинского района 12 декабря завела уголовное дело об ограблении иностранца. Двумя днями ранее на 20-летнего гражданина Молдовы напали в гаражном кооперативе в деревне Малые Колпаны.
Прохожие заметили мужчину в крови и вызвали скорую помощь. Пострадавший госпитализирован со множеством переломов.
Полиции иностранец рассказал, что его избили руками и ногами двое неизвестных. Они забрали мобильный телефон стоимостью около 40 тысяч рублей. Известно, что в России мужчина находится около месяца.
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