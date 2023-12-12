Россияне перечислили причины увольнений вскоре после прихода на работу

К увольнению после работы в организации в течение одного-шести месяцев чаще всего приводят постоянные конфликты на работе (47 % опрошенных), внезапный уход всех руководителей (35 %), переезд офиса в отдаленное место (33 %).

Около двух третей участников исследования признались, что меняют работу не чаще, чем раз в пять-десять лет. А почти каждый второй (47 %) стремится поддерживать отношения с бывшим работодателем, чтобы при случае вернуться в компанию.

Ключевой мотивацией для смены работодателя все еще остается повышение уровня дохода (89 %).