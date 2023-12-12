Москвичка в многолетнем розыске задержана в Ленобласти за пересылку наркотиков из Германии в DVD-боксах

Ночью 12 декабря возле девятиэтажного дома на улице Центральной в Кудрово Всеволожского района задержана 39-летняя жительница Москвы, объявленная в федеральный розыск в ноябре 2019 года.

Женщину подозревают в контрабанде, незаконном хранении и сбыты наркотиков. По данным следствия, она была участницей группы, которая в 2018 году ввозила запрещенные вещества на территорию Евразийского экономического союза.

Наркотики и психостимуляторы отправлялись из Германии в боксах для DVD-дисков. Так было переправлено около 900 граммов синтетических наркотиков в таблетках, около 23 граммов порошка и 130 граммов психотропного вещества.