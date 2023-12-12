У россиян может появиться еще один официальный выходной день

В Госдуме предложили сделать День Конституции нерабочим.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагает сделать День Конституции в России официальным выходным. Как заявил парламентарий, это не менее важная дата, чем другие праздники.

Этот день не менее важен, чем 8 марта, 23 февраля, 4 ноября или 12 июня. Это большая дата, фактически день создания правового государства. Важно, чтобы этот день был выходным, для дополнительного внимания наших граждан. Это не какой-то дежурный праздник, — цитирует Хамзаева РИА Новости.