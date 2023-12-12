Житель Бокситогорска наказан за убийство племянника на 30 лет моложе

В Ленинградской области суд вынес приговор 71-летнему жителю Бокситогорска. Он убил своего 41-летнего племянника после конфликта 28 марта 2023 года.
Дядя распивал спиртное в доме родственника. В ходе ссоры он нанес племяннику удар ножом в область живота. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением брюшной полости.
Врачи боролись за жизнь мужчины, однако 29 марта он скончался. Суд признал 71-летнего жителя Бокситогорска виновным и назначил ему 7 лет колонии строгого режима.
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