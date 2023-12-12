Куриные яйца в России за год подорожали на 40%. Один из последних скачков цен составил порядка 11%.

Как заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, в ближайшей перспективе снижения цен на куриные яйца можно не ждать.

У нас цены имеют свойство двигаться только вперед. Может быть только приостановлен рост этих самых цен на какое-то время или какое-то формально копеечное снижение цен произойдет. Но говорить о том, что цены опустятся до прежнего уровня, не приходится, — цитирует Беляева Nеws.ru.