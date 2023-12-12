Волховские ребята побывали на юбилейном фестивале ДРОЗДов в Москве

Свыше 200 детей из Волхова (Ленинградская область), Кировска и Апатитов (Мурманская область), Череповца (Вологодская область) и Балакова (Саратовская область) посетили Москву в рамках фестиваля, посвященного 20-летию проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД).

Юные спортсмены успели с 6 по 9 декабря принять участие в большом количестве экскурсий, встреч с прославленными спортсменами, выступлениях и конкурсах. И, конечно, побывать на гала-концерте, ставшем кульминацией фестиваля. Его гостями стали прославленные спортсмены, тренеры и педагоги, руководители спортивных федераций и общественных организаций, государственные деятели.

На сегодняшний день в 82 спортивных секциях, творческих клубах, патриотических и волонтерских центрах «ДРОЗД», открытых в городах присутствия «ФосАгро», развиваются и обучаются более 7500 детей. Этот проект является главной социальной программой компании.

«В начале 2000-х фундаментом этой масштабной программы стала духовность. Потому что только на духовности можно воспитать настоящих патриотов Родины, настоящего человека. Я очень горд, что через школу «ДРОЗДа» за эти годы прошли порядка 150 тысяч юношей и девушек. Уверен, что проект будет развиваться и шириться по всей стране», — отметил основатель проекта, вице-президент Российского союза химиков, мастер спорта международного класса по дзюдо и заслуженный тренер России Андрей Григорьевич Гурьев.

Уникальность ДРОЗДа именно в том, что на первом месте в проекте стоит именно духовность. А где здоровый дух, там и тело будет здоровым — убеждены участники проекта.

В Ленобласти в Волхове спортивные секции «ДРОЗД» открылись в 2015 году по семи направлениям: мини-футбол, баскетбол, рукопашный бой, волейбол, гандбол, плавание и шахматы. Сейчас их посещает более семисот детей, а это каждый седьмой волховчанин школьного возраста. Воспитанники «ДРОЗД-Волхов» успешно выступают на соревнованиях международного, федерального и регионального уровней. Особые успехи показывает женская футбольная команда «Татьяна», которая известна далеко за пределами Ленинградской области. В прошлом году пять юных футболисток перешли из «Татьяны» в команды юношеской футбольной лиги — «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА.

С 20-летним юбилеем всероссийского проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что реализуемая компанией «ФосАгро» программа служит развитию детско-юношеского спорта и образования, объединяет тысячи увлеченных, энергичных юных спортсменов, желающих развиваться и побеждать во славу России.

«Выражаю благодарность основателям проекта за его реализацию в городе Волхове Ленинградской области. Желаю программе дальнейшего развития, а тренерам и спортсменам – крепкого здоровья, удачи и новых побед!» — отметил в своей поздравительной открытке губернатор 47 региона.