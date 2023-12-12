Педагог из Соснового Бора выиграла конкурс «Школа Росатома»

Учитель русского языка и литературы школы №9 Соснового Бора Мария Кононенко выиграла в проекте «Росатома».

В финале вышло 10 педагогов из атомных городов. Но Мария Кононенко оказалась лучшей. Стоит отметить, что Мария стала лучшей второй год подряд. За победу в конкурсе она получила диплом и денежный приз — 200 000 рублей, а также право участия в стажировке в ведущих образовательных организациях России.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2021 году сосновоборская школа №2 имени Героя России А.В. Воскресенского была принята в сеть атомклассов проекта «Школа Росатома» за победу в конкурсе, которая принесла учебному учреждению финансирование в объеме 1,5 миллиона рублей.