Александр Дрозденко навестил ленинградских строителей в Мариуполе

Сегодня, 12 декабря, глава Ленобласти побывал в техническом училище, это новый объект, который передали региону для восстановления

«Конструктив уже полностью восстановлен, ведем отделочные работы, к сентябрю 2024 года здесь должна идти полноценная жизнь, должны учиться студенты. А первый корпус запустим к лету. Мы не уходим из Мариуполя, мы здесь остаемся работать в « ленинградском квартале », готовы брать новые объекты. У нас прямой договор о сотрудничестве с ДНР на ближайшие годы», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Отметим, что за счет федеральных средств 47 регион восстановил 26 объектов в Мариуполе, включая жилые дома, спортивный комплекс, объекты исторического и культурного значения. Принято решение о демонтаже 14 объектов, которые нельзя отремонтировать. Их жильцам предоставят квартиры, а на месте зданий советской постройки построят новые дома.

Ленобласти поручено восстановление трех3 объектов в историческом центре Мариуполя: библиотеки, Мариупольского профессионального колледжа ФГБОУ ВО «ПГТУ», многоквартирного дома. Регион уже восстановил купеческий дом 1911 года постройки в Мариуполе.