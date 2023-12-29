Грядущий год будет особенным. Это напрямую связано с тем, что из 12 вариантов животных-покровителей только дракон является мифическим существом. Как он вошёл в восточный гороскоп наряду с другими млекопитающими и что принесёт 2024 год, рассказывает ivbg.

Почему следующий год приписывают именно зелёному деревянному дракону?

Зелёный деревянный дракон сменит своего предшественника чёрного водяного кролика 10 февраля 2024 года — китайский Новый год — и продлится до 28 января 2025-го. Под эгидой животного прошли 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 и 2012 года. Выпадет он и в наступающем — 2024-м.

В Китае дракон — мифическое животное, которое символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Согласно восточной мифологии, величественные крылатые могут управлять ветром и дождём, из чего следуют, что им приписывают влияние на погоду и урожайность. Считается, что драконы воздействуют на мировое процветание. Всё это привело к тому, что фигурки с ними воспринимаются сильнейшими талисманами.

Каждый год по китайскому гороскопу, помимо связи с конкретным животным, имеет отношение к одному из пяти элементов: золоту, воде, дереву, огню или земле. То есть оборот составляет 60 лет — 12 животных-покровителей умножить на пять элементов. В прошлый раз год деревянного дракона пришёлся на 1964-ый. Стихия дерева по традициям Китая является символом мудрости, развития, роста, удачи, признания и счастья. Её значение тесно переплетается с рассветом, рождением и весной, когда природа пробуждается после зимней спячки. Соответственно, цветом стихии считают зелёный.

Как дракон вошёл в восточный календарь?

12 покровителей китайского зодиака были выбраны не случайно. В календарь вошли животные, тесно связанные с повседневной жизнью Древнего Китая, и те, которые, по китайским поверьям, приносили удачу.

Бык, лошадь, коза, петух, свинья и собака — шесть животных, традиционно содержащиеся в домашнем хозяйстве предков. Известная в Китае поговорка гласит: «Шесть животных в доме означает процветание». Именно поэтому были выбраны эти представители фауны. Остальные шесть: крыса, тигр, кролик, дракон, змея и обезьяна — животные, которые прочно вошли в китайскую культуру и мифологию. Мифическое существо наносили на изображение, использовавшиеся для проведения ритуалов по вызыванию дождя, ещё в в VI веке до нашей эры.

Почему дракон не первый в списке животных-покровителей?

Существует легенда, объясняющая установленный в восточном календаре порядок. Согласно ей, Нефритовый император решил научить людей вести счёт годам. Для реализации этого он послал слугу с небес на землю, чтобы тот известил животных о грядущем соревновании. Суть его заключалось в том, что те 12 животных, которые первыми пересекут реку, станут покровителями года в зависимости от очерёдности финиширования.

Дракон, наделённый силой и ловкостью, уже приближался к финишу, когда увидел деревню, страдающую от засухи. Сострадание к людям не позволило ему остаться безучастным. Крылатый взмыл в облака и вызвал дождь. С чувством выполненного долга направился дальше, но на пути оказалась очередная напасть — другой деревне угрожало наводнение. Пришлось совершить вторую внеплановую остановку, во время которой Дракон втянул в себя воду, обезопасив жителей от бедствия. На подлёте к финишу он увидел Кролика и преследующего его Волка. Для спасения ушастого Дракон пропустил беднягу вперёд. В итоге к финишу он пришёл пятым — после Крысы, Быка, Тигра и Кролика.

Какие характерные черты имеют люди, родившиеся в год дракона?

Рождённые в годы дракона склонены к принятию быстрых решений, импульсивны и крайне вспыльчивы. Отличаются любовью к рискованным мероприятиям, всевозможным удовольствиям и развлечениям. Драконы непредсказуемы, поэтому с ними трудно находится в продолжительном партнёрстве. Люди, чьим покровителем стало мифическое существо, любят критиковать окружающих, бывают навязчивы в общении, резки в выражениях. Предпочитают находиться в центре внимания и не беспокоится по мелочам. При этом они не держат обид, любят испытывать себя и не боятся экспериментировать. Всю свою жизнь стремятся к улучшению мира и самого себя. Драконы имеют яркие актёрские способности. Интеллектуалы. Хорошо одарены в совершенно разных сферах за счёт требовательности не только к окружающим, но и к себе. С близкими — верные, надёжные и щедрые. Девиз: «Все в моих руках».

Сильные качества человека-Дракона: благородство, великодушие, новаторство, дальновидность, смелость, требовательность и проницательность.

Слабые стороны: нетерпимость, грубость, раздражительность и импульсивность.

Что ждать в 2024 году знакам восточного гороскопа?

Астрологи говорят, что грядущий год станет наиболее удачным периодом для начала новых дел. Вложенные инвестиции окупятся, финансовые сделки принесут желаемую прибыль, а бизнес-проекты получат отличное развитие в будущем. Несмотря на это, будет проходит трансформация экономики, социальной сферы и политического строя в мире, что может привести к некой нестабильности и неожиданным поворотам. Год зелёного деревянного дракона послужит стартовой площадкой для роста за счёт огромного количества возможностей и саморазвития.

Крыс (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936) ждёт интересный год, связанный с появлением новых возможностей. Люди под покровительством грызуна смогут сильно вырасти как личность. Их также ожидают внешние изменения, которые усилят привлекательность. 2024-й будет тесно переплетён с кулинарией: либо появятся новые навыки, либо интересные идеи бизнеса в сфере общепита.

Многое в наступающем году будет зависеть от самих Быков (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937). Если они приложат максимум усилий, то смогут добиться больших успехов. При нежелании улучшить собственную жизнь Быки многое потеряют. Поэтому главным девизом этого года станет: «Только вперёд!». Специалисты рекомендуют парнокопытным не боятся заниматься саморекламой, тщательно следить за внешним видом и соглашаться на поездки в первой половине 2024 года.

Для Тигров (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938) наступит период соблазнов. Не исключено, что в погоне за желаемым, они потеряют точку опоры. Поэтому с этим следует быть осторожнее. Из положительных моментов: Тигры смогут найти свой собственный стиль, а также получить навыки, которые в дальнейшем откроют приличные перспективы. Также в их жизни ожидается знакомство с человеком, который обогатит их жизнь не только материально, но и духовно.

Кроликам и Котам (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939) астрологи рекомендуют заниматься своими делами, не вмешиваясь в чужие. Привлечение внимание к своей персоне принесёт только неприятности. Как говорится :»Тише едешь, дальше будешь». Первая половина года при таком подходе позволит заложить крепкую основу. Во второй — при здоровом образе жизни и экономичном подходе к тратам появятся новые возможности.

Людей-Драконов (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940), как представителей грядущего года, ожидают в 2024-ом успехи во всех сферах жизни. Обновление настигнет их как внешне, так и внутренне. Профессиональные достижения позволят быть в центре внимания. Качество жизни улучшится. Финансы будут поступать не только от привычной деятельности, но и от новых направлений. Не исключено, что именно в 2024-м Драконы смогут достигнуть поставленных в предыдущие годы целей.

Сложным будет год у Змей (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941). Нежелание учиться чему-то новому приведёт к череде неудач, а неверная оценка своей личности — к конфликтам. В 2024-м пресмыкающимся не стоит экспериментировать со внешностью. Астрологи рекомендуют Змеям отойти от материальной подоплёки и заглянуть в глубь вещей. Новое понимание поможет прийти в себя, а дела сами начнут постепенно налаживаться.

Лошади (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942) смогут в новом году пожинать прошлые успехи, которые принесут прибыль и возможность осваивать новые территории. Год подарит новые победы, которые поднимут самооценку и популярность. Ожидаются несколько путешествий, в том числе и в незнакомые места.

Людям, рождённым в год Козы или Овцы (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943), чужие идеи принесут приличную прибыль и улучшение собственного социального статуса. Они смогут войти в новый образ, который ранее был по разным причинам недосягаем. Не исключено, что 2024-ый направит их в совершенно ином направлении, в котором представители смогут быстро сориентироваться и хорошо прижиться.

У Обезьян (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944) появятся авторитетные союзники, что позволит подняться к новым вершинам. Приматы смогут влиять на окружающих и их судьбы. Риски в наступающем году будут оправданными, так как спутником Обезьянов в 2024-ом во всем будет сопутствовать удача. Правда вторая половина года заставить их немного похлопотать. За весь период получится несколько раз примерить на себе разные маски.

Ораторы-Петухи (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945) за счёт своего мастерства смогут достичь поставленных целей. Их ожидает неожиданное партнерство, которое обернётся возможностью показать свой лучшие стороны — как внешне, так и профессионально. Петухи смогут много путешествовать, в результате чего обогащаться в материальном и моральном планах.

Первая половина нового года будет не особо приятным временем для Собак (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946). Они столкнутся с застоем в делах, раздражительностью на этой почве и возможными проблемами со здоровьем, в том числе у близких. В какой-то момент появится необходимость в появлении новой точки моральной опоры. После её нахождения ситуация изменится — они смогут продемонстрировать свои лучшие стороны, что приведёт к успешной самореализации и получению достойной финансовой прибыли.

Люди, рождённые в год Кабана или Свиньи (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947), приумножат то, что уже имеют. В этом посильную помощь окажут близкие и товарищи. В 2024-м Кабанов ожидают путешествия, участие в масштабных мероприятиях и смена гастрономических предпочтений.