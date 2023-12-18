Из официального релиза НПАО «Светогорский ЦБК», системообразующего промышленного предприятия, базирующегося в Ленинградской области, стало известно, что на территории комбината после капитального ремонта прошло официальное открытие здания бывшего пожарного депо.

Компания продолжает вкладывать средства в сохранение исторического облика города Светогорска. Постройка, возведенная по проекту шведского архитектора Уно Ульберга, обладает большой культурной ценностью. Поэтому символично, что новые объекты, которые будут работать в отреставрированном здании (конференц-зал и точка питания), получили название «Депо».

Бывшее пожарное депо было построено в 1927 году. Согласно приказу Комитета по культуре Ленинградской области от 14.10.2020 № 01-03/20-265 это здание в Светогорске было отнесено к числу памятников истории и культуры народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Пожарная часть с каланчей».

В 2021 году Светогорское предприятие в сотрудничестве с реставраторами и инженерами произвели в здании капитальный ремонт, чтобы сохранить частицу истории родного города. Как уточнили в пресс-службе предприятия, работы проводились специалистами в несколько этапов. Сначала был произведен внешний и внутренний ремонт здания и каланчи, включая кровлю, перекрытия и несущие элементы, очистку и реставрацию фасадов, замену окон, ремонт кирпичной кладки, линий водоснабжения, изготовление и установку сигнального колокола. Далее – восстановление оригинальной планировки, замена всех коммуникаций, отделка внутренних помещений.

Напомним, что в 2002 году на территории комбината была построена и введена в работу медсанчасть. Здание было построено практически с нуля. С тех пор медсанчасть играет огромную роль не только в жизни сотрудников комбината, но и членов их семей, а также ветеранов производства.