Прокуратура нашла нарушения в работе по уборке дорог в Ленобласти

Прокуратура Ленинградской области проверила качество работ по уборке федеральных и областных дорог от снега и наледи.

По итогам проверки выявлено значительное количество нарушений. На месте со специалистами регионального УГИБД, а также с ответственными за содержание дорог было проведено совещание. В его рамках нарушителям дали конкретные указания, а также установили сроки устранения нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: прокуратура Ленинградской области Фото: прокуратура Ленинградской области Фото: прокуратура Ленинградской области Фото: прокуратура Ленинградской области

Фото: прокуратура Ленинградской области

Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Обеспечение безопасности дорожного движения остается на контроле прокурора региона.

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Напомним, что обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На вопросы об уборке дорог ответят и в телеграмм-канале. Телефоны дежурных служб местных администраций доступны по ссылке.