Треть работающих горожан получат годовую премию в Петербурге

Треть работающих петербуржцев получат премию за уходящий год. Число таких работников за последние три года увеличилось, говорится в исследовании сервиса по поиску работы.
По данным сервиса, в 2020 году только 13 % петербуржцев получили новогоднюю премию. В 2023 году их стало 28 %. А 47 % опрошенных жителей мегаполиса рассказали, что в этом году их компания не собирается выплачивать премию перед Новым годом.
Каждый пятый горожанин ответил, что рассчитывает на денежный бонус перед праздниками, но будет ли он, неизвестно. Участники исследования (13 %) также рассказали, что надеются получить 13-ю зарплату.
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07.08.2023 2061