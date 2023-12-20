Треть работающих горожан получат годовую премию в Петербурге

Треть работающих петербуржцев получат премию за уходящий год. Число таких работников за последние три года увеличилось, говорится в исследовании сервиса по поиску работы.

По данным сервиса, в 2020 году только 13 % петербуржцев получили новогоднюю премию. В 2023 году их стало 28 %. А 47 % опрошенных жителей мегаполиса рассказали, что в этом году их компания не собирается выплачивать премию перед Новым годом.

Каждый пятый горожанин ответил, что рассчитывает на денежный бонус перед праздниками, но будет ли он, неизвестно. Участники исследования (13 %) также рассказали, что надеются получить 13-ю зарплату.