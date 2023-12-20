В Роскачестве раскрыли, что продают в магазинах под видом ветчины: неутешительный вердикт экспертов

Автор: Анастасия Щербакова
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Роскачество провело масштабные исследования 21 торговой марки ветчины из свинины. Продукция исследовалась по 234 показателям безопасности и качества.

По результатам лабораторных исследований, только ветчина марки «Окраина» полностью соответствует требованиям Роскачества и может претендовать на российский Знак качества.

8 брендов не отвечают обязательным нормам ГОСТа. Тем не менее, во всех образцах подтверждено наличие свинины в составе методом ДНК-анализа и гистологическим исследованием.

Выявлены отдельные случаи наличия не декларированных в составе соевого белка, животного белка, крахмала и каррагинана, мяса других видов животных (птица) и субпродуктов, в том числе свиной шкуры.

При этом опасных бактерий, ГМО, содержания антибиотиков и консервантов выше допустимых норм не обнаружено.

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10.12.2023 292
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