В Петергофе мужчина под веществами устроил погром в подъезде и пытался разжечь костер из квитанций — видео

«Подвиги» незваного гостя были зафиксированы на камеру видеонаблюдения.

Утро 15 декабря у жителей высотки на Ботанической улице в Петергофе началось явно не с того. На первом этаже многоэтажки неизвестный утроил погром, вырвав почтовые ящики. Позже незваный гость, судя по всему, замерз и решил согреться. Для этого он вытащил квитанции жильцов и поджог их.

Спустя непродолжительное время личность мужчины была установлена. Виновник предновогоднего переполоха уже задержан.

Видео публикует «Мегаполис«.