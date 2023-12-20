В Петергофе мужчина под веществами устроил погром в подъезде и пытался разжечь костер из квитанций — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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«Подвиги» незваного гостя были зафиксированы на камеру видеонаблюдения.

Утро 15 декабря у жителей высотки на Ботанической улице в Петергофе началось явно не с того. На первом этаже многоэтажки неизвестный утроил погром, вырвав почтовые ящики. Позже незваный гость, судя по всему, замерз и решил согреться. Для этого он вытащил квитанции жильцов и поджог их.

Спустя непродолжительное время личность мужчины была установлена. Виновник предновогоднего переполоха уже задержан.

Видео публикует «Мегаполис«.

 

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20.12.2023 38
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