Голикова: уровень смертности в России упал почти на 10%

За последние три года показатель снизился значительно.

Уровень общей смертности в России по сравнению с 2019 годом снизился на 9,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Сейчас прогнозируемая продолжительность жизни составляет 73,5 года.

Общая смертность снизилась по сравнению с 2019 доковидным годом на 9,8%, а ожидаемая продолжительность жизни, по предварительным данным за 11 месяцев, составила 73,5 года, — цитирует Голикову РИА Новости.