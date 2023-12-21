Голикова: уровень смертности в России упал почти на 10%

За последние три года показатель снизился значительно.
Уровень общей смертности в России по сравнению с 2019 годом снизился на 9,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Сейчас прогнозируемая продолжительность жизни составляет 73,5 года.
Общая смертность снизилась по сравнению с 2019 доковидным годом на 9,8%, а ожидаемая продолжительность жизни, по предварительным данным за 11 месяцев, составила 73,5 года, — цитирует Голикову РИА Новости.
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