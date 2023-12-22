Сборную России могут допустить до чемпионата мира по футболу в 2026 году

Об этом заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Как считает Дюков, сборная России имеет шансы принять участие в чемпионате мира по футболу в 2026 году. Для этого нашим спортсменам необходимо пройти квалификационный турнир с европейскими командами.
Эта задача может быть реализуема, такая возможность остается. К нам относятся недружелюбно? На данный момент да. Но в жизни все меняется очень быстро», — цитирует Дюкова РБ Спорт.
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