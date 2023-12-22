В комитете МСУ назвали лучшие практики Ленобласти по защите прав жителей в сфере ЖКХ

Лучшие практики по защите прав жителей в сфере ЖКХ 22 декабря обсудили участники форума координаторов федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя».

В мероприятии приняла участие председатель комитета МСУ, региональный координатор «Школа грамотного потребителя»проекта и член регионального Политического совета партии «Единая Россия» Лира Бурак.

Так, в ходе встречи лучшими практиками по защите прав жителей в сфере ЖКХ стали следующие проекты:

Федеральный партийный проект Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя» в Ленинградской области успешно реализуется с 2022 года. Одним из векторов работы в 2023 году стало более широкое привлечение граждан к реализации проектов по улучшению среды городов и поселков, активизация общественных советов и советов инициативных граждан многоквартирных домов, что способствовало повышению грамотности населения в вопросах функционирования сферы ЖКХ, — рассказали в комитете МСУ.