В комитете МСУ назвали лучшие практики Ленобласти по защите прав жителей в сфере ЖКХ

Лучшие практики по защите прав жителей в сфере ЖКХ 22 декабря обсудили участники форума координаторов федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя».
В мероприятии приняла участие председатель комитета МСУ, региональный координатор «Школа грамотного потребителя»проекта и член регионального Политического совета партии «Единая Россия» Лира Бурак.
Так, в ходе встречи лучшими практиками по защите прав жителей в сфере ЖКХ стали следующие проекты:
- Образовательные семинары для активистов и представителей местных органов власти по вопросам ЖКХ;
- Бесплатные юридические консультации для жителей о их правах и обязанностях в сфере ЖКХ;
- Интерактивные занятия «Домовой» в школах, рассказывающие ребятам об устройстве систем ЖКХ и бережном отношении к общему имуществу.
Федеральный партийный проект Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя» в Ленинградской области успешно реализуется с 2022 года. Одним из векторов работы в 2023 году стало более широкое привлечение граждан к реализации проектов по улучшению среды городов и поселков, активизация общественных советов и советов инициативных граждан многоквартирных домов, что способствовало повышению грамотности населения в вопросах функционирования сферы ЖКХ, — рассказали в комитете МСУ.
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