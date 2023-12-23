Мадридский «Реал» хочет арендовать футболиста «Зенита»

Мадридский «Реал» захотел арендовать бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана. Об этом стало известно AS.

Испанский клуб хочет арендовать игрока в зимнее трансферное окно с последующим правом выкупа. Бразилец подходит под ключевые критерии поиска: он левша, молод, стоит недорого. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €9 млн.

Главным препятствием сделки называют санкции, запрещающие европейским клубам вести дела с российскими командами, связанными с государственными структурами.

Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Провел 18 матчей, результативными действиями не отличился. До этого защитник выступал за бразильский «Коринтианс».