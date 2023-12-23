Российский бизнес начал избавляться от оптимизма

К концу года настроения российских предпринимателей ухудшились, они начали более трезво оценивать экономическую реальность. Об этом со ссылкой на исследование «Мониторинг состояния бизнеса в России», подготовленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, пишет «Коммерсантъ».

Почти 60 % участников опроса по-прежнему считают ситуацию в экономике как минимум удовлетворительной (о проблемах из-за санкций говорят 19 %), но о развитии говорят лишь 40 %. Почти половина (49 %) рассказывает, что для движения вперед им не хватает ресурсов, а 11 % замечают деградацию бизнеса.

Основными препятствиями на этом пути становятся дефицит кадров, на что пожаловались 45 %, неопределенность в экономической ситуации (33 %) и государственной политики в экономике (20 %), дорогие кредиты (32 %) и недостаточный внутренний спрос (28 %).